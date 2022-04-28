Ханты-Мансийск, , 14:52 — REGNUM В Югре за сутки на 28 апреля госпитализировали 24 больных с COVID-19, 74 человека выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки в Югре выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом, на 18 человек больше, чем днём ранее. Лидером по числу заражений стал Сургут— 14.

С начала пандемии в Югре к 28 апреля насчитывается 209 306 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 206 003 пациента, 2539 скончались.

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