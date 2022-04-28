Кабул, , 14:51 — REGNUM Центральный банк Афганистана сообщил, что в Кабул прибыла двадцать шестая партия денежной помощи на сумму 32 миллиона долларов. Об этом сообщает региональное отделение агентства «Тасним».

Афганистан

Согласно данным, опубликованным Центральным банком, на сегодняшний день в Кабул поступило более 761 миллиона долларов наличными.

После прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) иностранные активы Афганистана были заблокированы, что ведёт к краху экономики Афганистана.