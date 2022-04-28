Санкт-Петербург, 28 апреля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Глава Санкт-Петербург Александр Беглов назвал цели, на которые власти города используют инфраструктурный бюджетный кредит, полученный от федеральных властей. Об этом губернатор сообщил 28 апреля в рамках «Часа правительства» в Заксобрании города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Трансляция заседания Законодательного собрания Санкт-Петербурга Выступление губернатора Петербурга Александра Беглова в рамках «Часа правительства»

«По поручению президента в конце прошлого года мы подписали с Минфином России соглашение о предоставлении городу инфраструктурного бюджетного кредита на 24 миллиарда рублей. Условия максимально комфортные: срок 15 лет, ставка 3% годовых», — напомнил Александр Беглов.

Смольный направит эти средства на строительство Шкиперской и Витебской автотранспортных развязок, а также на обновление подвижного состава СПб ГУП «Горэлектротранс».

Губернатор отметил, что помимо инфраструктурного кредита, Петербургу выделили 97 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Эти средства направят на обновление подвижного состава Петербургского метрополитена.

Напомним, что в планах города стоит задача заменить 950 вагонов метро. В этому году для этих целей приобретут 72 новых вагона.

Напомним, Беглов заявил, что все партнеры Петербурга подтвердили выполнение своих инвестиционных обязательств перед городом.