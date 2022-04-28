Первомайск, ЛНР, 28 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Киевские боевики дважды в течение 10 минут подвергли город Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) артиллерийскому обстрелу. Об этом 28 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что первый обстрел Первомайска был зафиксирован в 14:10 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено 10 снарядов калибра 152 мм.

Также указывается, что в 14:20 украинские нацисты вновь обстреляли город, выпустив по нему еще пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что решение, которое приняло правительство Германии о поставках тяжёлого вооружения режиму президента Украины Владимира Зеленского, может иметь печальные последствия.