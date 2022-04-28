Донецк, 28 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Более трех тысяч пленных украинских боевиков находятся на территории Донецкой Народной Республики, заявил 28 апреля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Называли цифру более трех тысяч, может быть сейчас она уже и больше», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, сейчас необходимо проверять, «кто такие эти пленные, являются ли они военными преступниками».