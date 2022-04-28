Москва, 28 апреля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В последнее время многие компании столкнулись с повышением платежей за лизинг. Об этом 28 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Сегодня также мы рассмотрим законопроект, направленный на поддержку лизингополучателей», — заявил Мишустин.

«Среди них — каршеринговые и таксомоторные компании, а также малые и средние предприятия из разных сфер экономики, многие из которых работают непосредственно с людьми», — указал он.

По его словам, в последнее время многие из таких компаний столкнулись с повышением платежей за лизинг.

«Предоставим бизнесу возможность выкупить имущество полностью или частично без штрафов и пеней. Если даже подобный вариант не был предусмотрен в соглашении с лизингодателей, действовать такая мера будет до конца текущего года», — пояснил премьер-министр.

«Рассчитываем, что за это время участники рынка смогут выстроить новые логистические цепочки, найти других поставщиков, ну и самое главное — сохранить своих клиентов, что позволит бизнесу и дальше развиваться», — указал он.