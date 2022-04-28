Москва, 28 апреля 2022, 14:48 — REGNUM В Москве прошла пресс-конференция по итогам заявочной кампании нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» О ее итогах, регионах-лидерах, окружных форумах и новых участниках рассказал генеральный директор платформы Алексей Комиссаров, организаторы, наставники и участники проекта прошлых сезонов. Мероприятие прошло в формате экскурсионной прогулки по уникальному пространству музейно-выставочных проектов ВДНХ.
«Мастера гостеприимства» — конкурс для талантливых и инициативных специалистов индустрии гостеприимства, направленный на создание благоприятных условий их развития, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства, и кадровое обеспечение отрасли. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России.
К проведению пресс-конференции Мастера гостеприимства подошли креативно, решив наглядно показать своё радушие и подарить участникам мероприятия интересную экскурсию по уникальному пространству музейно-выставочных проектов ВДНХ. После в неформальной обстановке собравшиеся обсудили нововведения, направления и возможности проекта, которые он дает участникам, вспомнили яркие истории предыдущих сезонов, поделились ожиданиями.
Он также отметил, что в этом году в направлении «Стартапы и прорывные идеи» заявки на участие могли подать иностранные граждане. Регистрацию прошли жители 29 иностранных государств.
Радует, что в конкурсе регистрируется большое количество молодежи: около 64% участников до 35 лет. Среди них – молодые предприниматели и туроператоры, рестораторы и отельеры, event-менеджеры, которые уже предлагают своим гостям интересный современный туристический продукт. Кроме того, конкурс объединяет и людей со свежими идеями, делающими свои первые шаги в сфере туризма, желающими получать новые знания, проявлять себя. Это значит, что индустрия гостеприимства становится моложе, появляется больше авторских креативных идей, новых решений, привлекающих наших туристов в разные уголки России», — подчеркнул руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов.
Руководитель проекта поделился историей самого опытного участника, подавшего заявку на новый сезон конкурса. Это 76-летний Николай Шепиль из Белгородской области. Более 15 лет он работает в туристической индустрии. Развивает ремесло, прошедшее тысячелетнюю историю – лозоплетение. Николай Семенович проводит мастер-классы по изготовлению изделий из гнутой и плетеной лозы для желающих.
На протяжении всех этапов конкурса участников будут поддерживать наставники – лидеры индустрии, именитые рестораторы, отельеры и управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов государственной власти. Своими ожиданиями от нового сезона конкурса на встрече поделился вице-президент федерации рестораторов и отельеров России, наставник конкурса Вадим Прасов.
Теперь участникам предстоит пройти несколько этапов: дистанционное тестирование (22 апреля – 16 мая 2022 года), очные полуфиналы (июнь–июль 2022 года) и финал конкурса (сентябрь 2022 года). На старте заявочной кампании был объявлен конкурс среди регионов на проведение очных этапов. Получено свыше 30 заявок от субъектов России, среди которых Челябинская область, Краснодарский край, Новгородская и Нижегородская области, Чувашская республика и другие регионы. Даты проведения очных этапов и регионы, где будут проходить мероприятия, организаторы озвучат в ближайшее время.
Финалисты первого и второго сезона конкурса рассказали о своих успехах в индустрии гостеприимства и о том, как конкурс изменил их жизнь.
«Участие в конкурсе – хорошая возможность учиться, работать и путешествовать, а также реализовать себя! Проект объединяет образованных и увлечённых людей. Я уверена, что каждый регион России имеет свои уникальные традиции и места силы, в которые можно отправиться благодаря конкурсу, реализации идеи и мечты!», — отметила полуфиналист конкурса 2020–2021 гг., посол гостеприимства в Московской области Ирина Зунтова.
«Участие в проекте однозначно дает возможность проверить себя и свои компетенции, найти единомышленников, расширить профессиональный круг знакомств, получить новые знания и опыт», – рассказывает победитель конкурса 2019–2020 гг. Виктория Рашина.
Конкурс «Мастера гостеприимства» — это один из федеральных инструментов, направленных на развитие нашей огромной страны! Именно этот проект даёт возможность устойчиво развиваться в направлении гостеприимства! Для меня он открыл двери в федеральные организации, такие как Ростуризм и Русское Географическое Общество. И уже в этом году совместно с Русским Географическим Обществом прокладываем турмаршрут по Чукотке», — рассказывает финалист конкурса 2020–2021 гг., посол гостеприимства в Чукотском автономном округе Василий Шефер.
В новом сезоне участники конкурса «Мастера гостеприимства» будут попробовать свои силы в 4 направлениях: «Менеджеры индустрии гостеприимства» для профессионалов отрасли туризма, «Стартапы и прорывные идеи в туризме» для талантливых специалистов с идеей туристических стартапов, «Развитие территорий» для перспективных кадров с предложениями по развитию туризма в регионах России, «Будущее туризма» для студентов с социально ориентированным проектом. Организаторы подготовили для участников интересные испытания и яркие задания, а в очных этапах, наравне с мастерами, смогут принять участие представители туристического сообщества региона и даже те, кто только присматривается к сфере гостеприимства. Нужно будет лишь оставить заявку.
В зависимости от направлений победители смогут получить гранты на образование или повышение квалификации своих сотрудников, поддержку в реализации бизнес-проектов от партнеров, предложения по трудоустройству, возможность стать участниками программы наставничества, бонусы и подарки от партнеров конкурса, студенты получат гранты до 1,5 млн рублей для реализации некоммерческих проектов и возможность пройти профильные стажировки. Важно, что Мастера получат возможность стать частью кадрового потенциала индустрии гостеприимства России.