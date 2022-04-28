Москва, 28 апреля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В Москве прошла пресс-конференция по итогам заявочной кампании нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» О ее итогах, регионах-лидерах, окружных форумах и новых участниках рассказал генеральный директор платформы Алексей Комиссаров, организаторы, наставники и участники проекта прошлых сезонов. Мероприятие прошло в формате экскурсионной прогулки по уникальному пространству музейно-выставочных проектов ВДНХ.

Дарья Антонова, ИА REGNUM ВДНХ

«Мастера гостеприимства» — конкурс для талантливых и инициативных специалистов индустрии гостеприимства, направленный на создание благоприятных условий их развития, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства, и кадровое обеспечение отрасли. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России.

К проведению пресс-конференции Мастера гостеприимства подошли креативно, решив наглядно показать своё радушие и подарить участникам мероприятия интересную экскурсию по уникальному пространству музейно-выставочных проектов ВДНХ. После в неформальной обстановке собравшиеся обсудили нововведения, направления и возможности проекта, которые он дает участникам, вспомнили яркие истории предыдущих сезонов, поделились ожиданиями.

«12 марта мы запустили заявочную кампанию нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства», а сегодня подводим ее итоги. Мы получили более 36 тысяч заявок, что на 7 тысяч больше, чем в прошлом году. Это еще раз говорит о желании россиян развивать внутренний туризм, подтверждает большой интерес к конкурсу как представителей индустрии гостеприимства, так и тех, кто делает первые шаги в этом направлении. Среди зарегистрированных – участники из всех 85 регионов и 689 городов нашей страны. Почти половина заявок пришла из Центрального федерального округа. Самыми активными оказались участники из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской области, Республики Башкортостан, Пермского края, Новосибирской и Свердловской областей, Ставропольского края. Очень ждем очных этапов, чтобы лично познакомиться с нашими участниками. Хочется пожелать всем энтузиазма, вдохновения, новых интересных знакомств и, конечно, успехов!», — рассказал генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров .

Он также отметил, что в этом году в направлении «Стартапы и прорывные идеи» заявки на участие могли подать иностранные граждане. Регистрацию прошли жители 29 иностранных государств.

«Главное в конкурсе «Мастера гостеприимства» — это люди! В нашей команде интересные, креативные, яркие участники из разных уголков страны, горящие идеей развивать внутренний туризм. В анкетах участников мы видим прорывные идеи. Например, авторские экскурсии с VR-технологиями, мобильные приложения для туристов, турпродукты, рассчитанные на разные категории людей, экстремальные кейсы и маршруты, адаптированные для людей с особенностями здоровья.

Радует, что в конкурсе регистрируется большое количество молодежи: около 64% участников до 35 лет. Среди них – молодые предприниматели и туроператоры, рестораторы и отельеры, event-менеджеры, которые уже предлагают своим гостям интересный современный туристический продукт. Кроме того, конкурс объединяет и людей со свежими идеями, делающими свои первые шаги в сфере туризма, желающими получать новые знания, проявлять себя. Это значит, что индустрия гостеприимства становится моложе, появляется больше авторских креативных идей, новых решений, привлекающих наших туристов в разные уголки России», — подчеркнул руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов.

Руководитель проекта поделился историей самого опытного участника, подавшего заявку на новый сезон конкурса. Это 76-летний Николай Шепиль из Белгородской области. Более 15 лет он работает в туристической индустрии. Развивает ремесло, прошедшее тысячелетнюю историю ­– лозоплетение. Николай Семенович проводит мастер-классы по изготовлению изделий из гнутой и плетеной лозы для желающих.

На протяжении всех этапов конкурса участников будут поддерживать наставники – лидеры индустрии, именитые рестораторы, отельеры и управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов государственной власти. Своими ожиданиями от нового сезона конкурса на встрече поделился вице-президент федерации рестораторов и отельеров России, наставник конкурса Вадим Прасов.

«Участие в качестве наставника – это серьезный вызов. На конкурсе бывает много участников, много проектов. Нужно сконцентрироваться и погрузиться в каждый. Участники ждут объективного мнения, переживают, волнуются. Мотивировать и помогать им ­– большая ответственность. Бывают ситуации, когда сам продукт участника сильный и интересный, но возникают сложности с его презентацией. На этом этапе важно помочь человеку выйти из состояния волнения, чтобы он легко и понятно мог рассказать о своем проекте. У кого-то, напротив, трудности с содержательной частью и необходимо скорректировать логику. Задач, действительно, много. Участникам нового сезона пожелаю искреннего желания становиться лучше. Считаю, что выиграли все те, кто решил принять участие, потому что это шанс стать лучше в той профессии, которую ты уже выбрал или к которой присматриваешься. На конкурсе всегда много общения, много классных эмоций. Друзья, используйте эти возможности по полной! А мы, наставники, постараемся максимально помочь!», — отметил Вадим Прасов .

Теперь участникам предстоит пройти несколько этапов: дистанционное тестирование (22 апреля – 16 мая 2022 года), очные полуфиналы (июнь–июль 2022 года) и финал конкурса (сентябрь 2022 года). На старте заявочной кампании был объявлен конкурс среди регионов на проведение очных этапов. Получено свыше 30 заявок от субъектов России, среди которых Челябинская область, Краснодарский край, Новгородская и Нижегородская области, Чувашская республика и другие регионы. Даты проведения очных этапов и регионы, где будут проходить мероприятия, организаторы озвучат в ближайшее время.

Финалисты первого и второго сезона конкурса рассказали о своих успехах в индустрии гостеприимства и о том, как конкурс изменил их жизнь.

«Конкурс – это трамплин с прыжком в благоприятную среду. Если делать, а не просто смотреть со стороны, то будут результаты. А какой будет среда, зависит от самого человека, ведь именно люди формируют среду. Проект «Мастера гостеприимства» расширил область моей деятельности, дал понимание, что я занимаюсь своим делом, несмотря на его не высокую прибыльность и большие риски по отношению с многими другими типами деятельности. Я нашла близких по духу людей, которые смогут помочь мне в любом регионе. Новым участникам советую смотреть шире, если увидите возможность – берите ее и делайте! А главное – Оставайтесь всегда людьми и не забывайте, что значит слово гостеприимство!», — рассказала победитель конкурса 2019–2020 гг., наставник направления «Будущее туризма» Галина Позднякова .

«Участие в конкурсе – хорошая возможность учиться, работать и путешествовать, а также реализовать себя! Проект объединяет образованных и увлечённых людей. Я уверена, что каждый регион России имеет свои уникальные традиции и места силы, в которые можно отправиться благодаря конкурсу, реализации идеи и мечты!», — отметила полуфиналист конкурса 2020–2021 гг., посол гостеприимства в Московской области Ирина Зунтова.

«Для меня и моей команды «Мастера» стали новым стартом. За последние годы конкурс собрал такое сильное коммьюнити, что сегодня возможно начинать инициативы в любом регионе. И тебе везде протянут руку помощи. Участникам нового сезона хочется пожелать легкой дороги на пути к вершине. Все только начинается, остаётся только работать», ­– говорит победитель молодежного направления конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты» 2020–2021 гг., посол гостеприимства в Воронежской области Александр Аксютин .

«Участие в проекте однозначно дает возможность проверить себя и свои компетенции, найти единомышленников, расширить профессиональный круг знакомств, получить новые знания и опыт», ­– рассказывает победитель конкурса 2019–2020 гг. Виктория Рашина.

«Мастера гостеприимства – чистые, открытые люди с невероятным энтузиазмом, горящими за любимое дело глазами и большим желанием сделать индустрию гостеприимства по-настоящему крутой! Я благодарна конкурсу за них! Теперь у меня есть друзья практически в каждой части нашей большой страны! Сложно назвать этот конкурс «конкурсом». Вы попадаете в настоящую семью! Хочу обратиться к участникам нового сезона: не бойтесь трудностей, не волнуйтесь перед защитой проектов. Просто помните, что возможно именно ваша идея или проект выведет индустрию туризма на новый, высокий уровень! И как будет здорово стать частью такого большого события! Только вперёд!», — поделилась победитель конкурса 2020–2021 гг., посол гостеприимства в Москве Ксения Розинько .

«Поздравляю всех, кто решил участвовать в конкурсе. Для кого-то это может стать, не побоюсь высоких слов, судьбоносным решением! «Мастера гостеприимства» — это новые контакты, друзья, профессиональные сообщества, эмоции и знания! И, что еще более важно, это изменения, которые происходят внутри тебя: изменения мышления, положительный стресс, который ты испытываешь в процессе конкурсных заданий. После каждого этапа ты уже немного другой человек. Меняется масштаб мышления, кругозор, адаптивность, нацеленность на результат, решительность», — рассказал финалист конкурса 2019–2020 гг. Владислав Мякота.

Конкурс «Мастера гостеприимства» — это один из федеральных инструментов, направленных на развитие нашей огромной страны! Именно этот проект даёт возможность устойчиво развиваться в направлении гостеприимства! Для меня он открыл двери в федеральные организации, такие как Ростуризм и Русское Географическое Общество. И уже в этом году совместно с Русским Географическим Обществом прокладываем турмаршрут по Чукотке», — рассказывает финалист конкурса 2020–2021 гг., посол гостеприимства в Чукотском автономном округе Василий Шефер.

«Участие в конкурсе дало толчок в развитии своих собственных инициатив. Раньше я старалась включаться в существующие проекты, а сейчас с удовольствием работаю над личными идеями. Также увеличилось число мероприятий, где можно как профессионально расти, так и делиться имеющимся опытом. Проект «Мастера гостеприимства» один из них, поэтому я решила вновь подать заявку на конкурс! Хочу пожелать Мастерам нового сезона, и себе в том числе, ставить перед собой неординарные и креативные задачи, пройти все испытания и реализовать собственные инициативы», — поделилась полуфиналист молодежного направления конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты» 2020–2021 гг. Ксения Черных .

В новом сезоне участники конкурса «Мастера гостеприимства» будут попробовать свои силы в 4 направлениях: «Менеджеры индустрии гостеприимства» для профессионалов отрасли туризма, «Стартапы и прорывные идеи в туризме» для талантливых специалистов с идеей туристических стартапов, «Развитие территорий» для перспективных кадров с предложениями по развитию туризма в регионах России, «Будущее туризма» для студентов с социально ориентированным проектом. Организаторы подготовили для участников интересные испытания и яркие задания, а в очных этапах, наравне с мастерами, смогут принять участие представители туристического сообщества региона и даже те, кто только присматривается к сфере гостеприимства. Нужно будет лишь оставить заявку.

В зависимости от направлений победители смогут получить гранты на образование или повышение квалификации своих сотрудников, поддержку в реализации бизнес-проектов от партнеров, предложения по трудоустройству, возможность стать участниками программы наставничества, бонусы и подарки от партнеров конкурса, студенты получат гранты до 1,5 млн рублей для реализации некоммерческих проектов и возможность пройти профильные стажировки. Важно, что Мастера получат возможность стать частью кадрового потенциала индустрии гостеприимства России.