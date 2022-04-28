* Талибы — запрещённая в России организация

Балх, Афганистан, , 14:47 — REGNUM Источники в афганской провинции Балх сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уволили 50 преподавателей Балхского университета и собираются назначить на их место своих людей. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Увольнение mcmurryjulie

Один из уволенных преподавателей сообщил изданию, что к нему попал список из 50 уволенных преподавателей университета. По его словам, этнической состав уволенных следующий: 27 таджиков, 12 хазарейцев, пять пуштунов, два араба, два садата, один узбек и один баят.

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Согласно источникам, в числа уволенных Абдуллой Сафи, представителем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Балхском университете — три доктора наук, 36 магистров и десять бакалавров.

Источники сообщают, что Абдулла Сафи уже уволил восемь сотрудников административно-финансового отдела Балхского университета и на данный момент планирует уволить ещё семь человек.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убрали надпись на языке дари с вывески Балхского университета.