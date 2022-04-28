Джакарта, 28 апреля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Правительство Индонезии объявило о 412 случаях заражения коронавирусом за сутки, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 28 апреля в Индонезии выявлено 6 046 072 носителя коронавируса.

Кроме того, побороть коронавирус в Индонезии смогли 5 881 490 человек.

По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки от COVID-19 умерли 18 человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 217 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля правительство Индонезии объявило о 617 случаях заражения коронавирусом за сутки.