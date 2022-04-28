Москва, , 14:49 — REGNUM Российская сторона не получила ответа от Украины на свои предложения. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 28 апреля на брифинге.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На сегодняшнее утро, на момент подготовки к нашему брифингу, ответа российская сторона не получила», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель МИД заявила также, что Киев официально не выходил из переговорного процесса с Москвой, однако поведение украинской стороны удручающее. Переговорные решения их не особо интересуют, предположила Захарова.

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