Москва, 28 апреля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Российская сторона не получила ответа от Украины на свои предложения. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 28 апреля на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«На сегодняшнее утро, на момент подготовки к нашему брифингу, ответа российская сторона не получила», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель МИД заявила также, что Киев официально не выходил из переговорного процесса с Москвой, однако поведение украинской стороны удручающее. Переговорные решения их не особо интересуют, предположила Захарова.

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