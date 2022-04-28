Скопин, Рязанская область, 28 апреля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Супружескую пару подозревают в краже деревьев из сквера перед Дворцом культуры в Скопине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

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С заявлением в полицию обратился директор учреждения культуры – из сквера ночью пропали три туи. Полицейские установили причастных к хищению, ими оказались 43-летняя женщина и её 37-летний супруг из села Вослебово. По данным следствия, они присмотрели деревья, которые год назад высадили в сквере, специально приехали в Скопин, выкопали туи и посадили их в своём селе на кладбище у могил родственников.

В отношении предприимчивых супругов возбуждено уголовное дело о краже. Похищенные деревья вернули на место в скопинский сквер.