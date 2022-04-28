София, , 14:43 — REGNUM Власти Болгарии не согласятся на условия России по поставкам газа. Об этом 28 апреля заявил премьер-министр страны Кирил Петков газете Le Monde.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков Mi.government.bg

«Мы не уступим. Никто не имеет права в одностороннем порядке менять условия контракта. Если бы мы уступили, то это была бы первая трещина в европейской семье, а Болгария не станет причиной этой трещины», — сказал Петков.

По его словам, если обстоятельства не изменятся, у Болгарии есть прямые запасы для того, чтобы продержаться более одного месяца.

При этом он надеется к концу июня завершить строительство нового интерконнектора с Грецией, а также рассчитывает на общую стратегию закупок сжиженного газа Еврокомиссией.

Напомним, 27 апреля Газпром полностью остановил поставки газа болгарской «Булгаргаз» и польской PGNiG, так как не получила от них платежи в рублях за апрельские поставки газа.

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