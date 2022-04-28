Ереван, 28 апреля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Полиция Еревана будет детально расследовать все случаи нарушения порядка протестующими и привлекать их к ответственности. Это заявление было обнародовано 28 апреля пресс-службой ведомства.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM Ереван

Последние дни в столице Армении не прекращаются протестные акции. Правоохранители уже зафиксировали случаи нарушения общественного порядка.

«Полиция будет последовательно и решительно продолжать выполнять возложенные на нее законодательные задачи по обеспечению безопасности граждан, поддержанию общественного порядка, обеспечению безопасности дорожного движения и предупреждению правонарушений», — говорится в сообщении.

Напомним, протесты в Ереване начались 17 апреля в виде сидячей акции. 25 апреля на окраине Еревана собралась колонна протестующих и выдвинулась к центру столицы. Вторая колонна вышла села Тигранашен Араратской области Армении и направилась в Ереван. На 1 мая в столице объявили масштабный митинг. В оппозиционных партиях считают, что переговоры армянских властей с представителями Турции и Азербайджана несут угрозу для жителей Армении и Нагорного Карабаха.