Белград, , 16:49 — REGNUM Консультации по поводу формирования нового правительства Сербии начнутся в конце мая или в начале июня. Об президент Сербии Александр Вучич заявил журналистам 28 апреля в Белграде.

Правительство Сербии Matija sa VMO

Президент Сербии отметил, что сначала он посоветуется с юристами по поводу того, должен ли он ждать окончания своего первого президентского срока 31 мая, чтобы доверить будущему премьеру составление нового правительства, или уже сейчас он может пригласить политические партии на консультации по поводу формирования нового кабинета.

«Если я могу действовать в рамках первого срока, тогда я начал бы консультации во второй половине мая. Если нет, тогда после того, как я принесу присягу в парламенте — в начале июня. Юристы рассматривают возможности», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

По его словам, важно, чтобы представители партий достигли договоренности о создании «лучшего правительства, которое могло бы ответить на большое количество вызовов, перед которыми окажется весь мир».

Вучич добавил, что Сербия должна думать о собственном будущем, так как «она слишком маленькая для того, чтобы решать мировые проблемы».

Напомним, что по итогам парламентских выборов в Сербии, которые прошли 4 апреля, больше всего голосов набрала правящая Сербская прогрессивная партия Александра Вучича.