Саратов, 28 апреля 2022, 14:44 — REGNUM Вертолет «Ансат», который совершал учебный полет из поселка Соколовый упал на территории Кумысной поляны в Саратовской области. Об этом сообщил глава Саратова Михаил Исаев.

Вертолет «Ансат»
Вертолет «Ансат»
Russianhelicopters.aero

«По предварительной информации экипаж покинул вертолет при помощи парашютов. Один пилот уже найден, он жив, его состояние уточняется», — написал мэр в своем телеграм-канале.

К месту происшествия выдвинулись спасатели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира вертолета о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, при крушении которого погиб человек.

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