Саратов, , 14:44 — REGNUM Вертолет «Ансат», который совершал учебный полет из поселка Соколовый упал на территории Кумысной поляны в Саратовской области. Об этом сообщил глава Саратова Михаил Исаев.

Вертолет «Ансат» Russianhelicopters.aero

«По предварительной информации экипаж покинул вертолет при помощи парашютов. Один пилот уже найден, он жив, его состояние уточняется», — написал мэр в своем телеграм-канале.

К месту происшествия выдвинулись спасатели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира вертолета о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, при крушении которого погиб человек.

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