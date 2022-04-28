Пекин, 28 апреля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Chinatown, китайская бизнес-группа в Афганистане, сообщила, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дали ей разрешение на строительство индустриального парка. По данным правительственной газеты Global Times, китайские компании хотят инвестировать в такие области, как добыча полезных ископаемых, строительство и производство строительные материалов.

(сс) Olgamielnikiewicz Кабул. Афганистан

Ли Шуцзин, вице-президент Chinatown Business Group, сообщил газете, что церемония закладки фундамента проекта состоится в Кабуле 28 апреля в присутствии представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

План строительства парка обсуждался с бывшим афганским правительством три года назад.

По данным издания, в настоящее время в Афганистане работают пять китайских компаний, и не менее 20 других компаний выразили заинтересованность в инвестировании в Афганистан. Судя по всему, большинство этих компаний готовы инвестировать в горнодобывающий сектор, особенно добычу лития, который широко используется в технике.

Однако Global Times процитировала представителей китайских компаний, заявивших, что, несмотря на интерес и осуществимость инвестиций в Афганистан, многие ждут улучшения внутренней ситуации в Афганистане.