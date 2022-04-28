Москва, 28 апреля 2022, 14:38 — REGNUM Рост промышленного производства в России в I квартале 2022 года в большей степени связан с низкой базой I квартала 2021 года, когда объемы производства еще оставались на низком уровне вследствие последствий пандемии коронавируса, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Наталья Пырьева.
Как сообщало ИА REGNUM, объём промышленного производства в России в марте вырос на 9,9% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 3%.
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