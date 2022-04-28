Москва, , 14:38 — REGNUM Рост промышленного производства в России в I квартале 2022 года в большей степени связан с низкой базой I квартала 2021 года, когда объемы производства еще оставались на низком уровне вследствие последствий пандемии коронавируса, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Наталья Пырьева.

Производство Ktrv.ru

«Таким образом, дальнейшее сокращение активности в промышленности России будет более ощутимым за счет сильного роста во II квартале 2021 года.

Сдерживающими рост фактором является и будет сохраняться в среднесрочной перспективе значительный рост цен.

Кроме того, отрицательное воздействие может оказать возможное сокращение добычи нефти в РФ из-за отказа от нее западных стран.

В то же время фактором роста может выступить увеличение спроса на отечественную продукцию в свете ухода зарубежных компаний с российского рынка», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, объём промышленного производства в России в марте вырос на 9,9% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 3%.

Читайте также: Росстат оценил рост промпроизводства в I квартале 2022 года