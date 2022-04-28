Светлана Шаповалова, 28 апреля 2022, 16:21 — REGNUM Известие о том, что телеведущего Максима Галкина не будут показывать в передаче «Сегодня вечером» на Первом канале, активно обсуждают в интернете. Люди считают, что после жестких антироссийских заявлений артисту не место не только на экране, но и в стране. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Ян Матейко. Станчик. 1862 (фрагмент)
Ян Матейко. Станчик. 1862 (фрагмент)

«Правильно, что Галкина убрали с экранов. Мы идем вперёд, а они пусть смотрят и завидуют», — считает Надежда Котелевская.

«Когда Галкин был пародистом, было более-менее смотрибельно, когда он стал кальковым «юмористом», то отношение к нему поменялось. Прошу заметить, пока он был в стране, то никто его за его шутки не сажал и не запрещал. Пока он не начал нести полную ахинею, вот тогда его запретили — и правильно сделали. Надеюсь, наш народ этого не забудет и не будет кормить эту п…» — поделилась мнением Галина Чудина.

«А не проще ли забыть о тех, кто уехал из России и поливает помоями Россию? Просто не обращать внимания. Объявить персонами нон грата, лишить всех званий. Где они зарабатывать будут? В Израиле? Там они столько не заработают…» — рассуждает Николай.

«Адекватные люди уже сами разобрались, что происходит на территории Украины. Галкин и Ко отрабатывают западную обязательную кампанию, иначе им там яйца прищемят, однако их и так лишат всех денег, потому что на западе кризис. Не тот берег эти эмигранты выбрали, впрочем, это уже было век назад», — рассуждает Олег Шишкин.

Военная помощь Украине от США
Военная помощь Украине от США
(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Да, деньги портят людей, даже их же любимые западные писатели об этом предупреждали, ещё столетия назад», — соглашается Евгений Слепян.

«А давайте игнорировать их? Ведь самое страшное наказание для таких людей — забвение», — предлагает Елена.

«Не знаю, кто как, а я всегда переключал программы, где Галкин был ведущим. Неприятный человек и подленький. Знаю точно», — поделился мнением Андрей.

«Свято место пусто не бывает и не будет — тем более на Первом канале, в Москве», — считает Степан.

«Незаменимых нет», — соглашается Валентина Лякуткина.

«Спасибо за добрую весть! Наконец-то до «Первого» начинает доходить, что «выход там, где был вход». А нынче он абсолютно тождественен беспощадному и безвозвратному пенделю», — поделилась мнением Людмила Ковалёва.

«Псевдопатриотам в эфире делать нечего, пусть в Израиле зарабатывает деньги», — считает Алексей Назаренко.

«НЕуважаемые, НЕ возвращайтесь», — напутствовала Галкина Надежда Сова.

«Отправить Галкина в известном направлении без права возврата в Россию», — предложила Валентина Петрова.

Максим Галкин
Максим Галкин
(сс) Okras

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что телеведущего Максима Галкина, который в начале марта 2022 года вместе с женой Аллой Пугачёвой и детьми уехал из России, заменили в передаче «Сегодня вечером», известили в StarHit.

Предварительно, шоу, которое артист вел пять лет, будет уже без его участия. Съемки планируют закончить в ближайшее время, чтобы показать зрителям «Сегодня вечером» уже к 9 Мая.

Ранее Максим Галкин сделал очередное заявление в своем личном аккаунте о спецоперации на Украине, раскритиковав действия российских властей.

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