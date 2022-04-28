28 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Таких, как Галкин, в соцсетях предложили объявить персонами нон грата, лишить всех званий и предать забвению. Обзор мнений.

Светлана Шаповалова, , 16:21 — REGNUM Известие о том, что телеведущего Максима Галкина не будут показывать в передаче «Сегодня вечером» на Первом канале, активно обсуждают в интернете. Люди считают, что после жестких антироссийских заявлений артисту не место не только на экране, но и в стране. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Ян Матейко. Станчик. 1862 (фрагмент)

«Правильно, что Галкина убрали с экранов. Мы идем вперёд, а они пусть смотрят и завидуют», — считает Надежда Котелевская.

«Когда Галкин был пародистом, было более-менее смотрибельно, когда он стал кальковым «юмористом», то отношение к нему поменялось. Прошу заметить, пока он был в стране, то никто его за его шутки не сажал и не запрещал. Пока он не начал нести полную ахинею, вот тогда его запретили — и правильно сделали. Надеюсь, наш народ этого не забудет и не будет кормить эту п…» — поделилась мнением Галина Чудина.

«А не проще ли забыть о тех, кто уехал из России и поливает помоями Россию? Просто не обращать внимания. Объявить персонами нон грата, лишить всех званий. Где они зарабатывать будут? В Израиле? Там они столько не заработают…» — рассуждает Николай.

«Адекватные люди уже сами разобрались, что происходит на территории Украины. Галкин и Ко отрабатывают западную обязательную кампанию, иначе им там яйца прищемят, однако их и так лишат всех денег, потому что на западе кризис. Не тот берег эти эмигранты выбрали, впрочем, это уже было век назад», — рассуждает Олег Шишкин.

Военная помощь Украине от США (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Да, деньги портят людей, даже их же любимые западные писатели об этом предупреждали, ещё столетия назад», — соглашается Евгений Слепян.

«А давайте игнорировать их? Ведь самое страшное наказание для таких людей — забвение», — предлагает Елена.

«Не знаю, кто как, а я всегда переключал программы, где Галкин был ведущим. Неприятный человек и подленький. Знаю точно», — поделился мнением Андрей.

«Свято место пусто не бывает и не будет — тем более на Первом канале, в Москве», — считает Степан.

«Незаменимых нет», — соглашается Валентина Лякуткина.

«Спасибо за добрую весть! Наконец-то до «Первого» начинает доходить, что «выход там, где был вход». А нынче он абсолютно тождественен беспощадному и безвозвратному пенделю», — поделилась мнением Людмила Ковалёва.

«Псевдопатриотам в эфире делать нечего, пусть в Израиле зарабатывает деньги», — считает Алексей Назаренко.

«НЕуважаемые, НЕ возвращайтесь», — напутствовала Галкина Надежда Сова.

«Отправить Галкина в известном направлении без права возврата в Россию», — предложила Валентина Петрова.

Максим Галкин (сс) Okras

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что телеведущего Максима Галкина, который в начале марта 2022 года вместе с женой Аллой Пугачёвой и детьми уехал из России, заменили в передаче «Сегодня вечером», известили в StarHit.

Предварительно, шоу, которое артист вел пять лет, будет уже без его участия. Съемки планируют закончить в ближайшее время, чтобы показать зрителям «Сегодня вечером» уже к 9 Мая.

Ранее Максим Галкин сделал очередное заявление в своем личном аккаунте о спецоперации на Украине, раскритиковав действия российских властей.

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