Санкт-Петербург, , 14:45 — REGNUM С начала 2022 года поисковики приняли 66 заявок о пропаже жителей Санкт-Петербурга в лесах города и Ленинградской области, и не всех из них удалось найти живыми, сообщил 28 апреля руководитель пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Петербурге Антон Паулин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Поиски Поисковый отряд «Лиза Алерт» Костромской области

По словам Паулина, за 2021 год поисковики отработали более 3,4 тыс. заявок, из них с мая по октябрь поступило 726 заявок на поиск людей в природной среде, большая часть из которых — 258 — в августе. Живыми были найдены 614 человек, погибли 63 человека.

«В этом году мы уже получили 66 заявок на поиск людей в природной среде. Не все они были закрыты со статусом «Найден. Жив» (погибло 13 человек, — прим. ред.)», — отметил Паулин.

Он уточнил, что перед посещением леса человеку необходимо зарядить телефон, взять зарядное устройство и не менее 1 литра воды, а также не забыть взять лекарства, которые ему необходимо принимать ежедневно. Также необходимо обязательно предупредить родных и близких, куда и когда человек едет, и одеться ярко, не в камуфляж.

Как отметила информационный координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Петербурге Евгения Цинклер, теряются не только люди, которые редко выезжают загород, но и опытные горожане. Так, на днях спустя четыре дня, нашелся опытный охотник и рыбак, который заблудился в лесном массиве, где он бывал не один раз.

Добавим, что всего в Петербурге в «Лиза Алерт» поступило 12,5 тыс. заявок на поиск людей. Из них со статусом «Найден. Жив» — 9338 горожан, «Найден. Погиб» — 1190 горожан. Среди пропавших несовершеннолетних было 2149, из них найдены живыми 1905 человек, погибшими — 47 человек.

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