Москва, , 14:36 — REGNUM Блогер Данила Поперечный сообщил о своём возвращении в Россию. Он записал ролик на эту тему и опубликовал его в своём YouTube-канале.

Данила Поперечный Скриншот с YouTube

По словам Поперечного, он приехал обратно в РФ ещё в конце марта 2022 года. «Я решил оставаться в России до победного, а эмигрировать я никуда не собираюсь», — объяснил блогер, добавив, что РФ — это его «дом», который он любит.

ИА REGNUM напоминает, что в середине марта 2022 года Данила Поперечный заявил о том, что уехал из России, однако не сообщил куда. Он также говорил, что его родные проживают на территории Украины, в которой он вырос.

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