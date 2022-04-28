Самара, 28 апреля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. 19 тысяч детей смогут отдохнуть летом 2022 года за счет бюджета Самарской области. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» В летнем детском лагере

Сообщается, что в реестр организаций отдыха детей в текущем году включены 705 организаций отдыха и оздоровления, в том числе 50 летних загородных оздоровительных и санаторных организаций, 653 пришкольных и два палаточных лагеря. При том, что в 2021 году функционировало только 48 лагерей.

«Летом отдохнуть за счет средств областного бюджета смогут более 19 тысяч детей, среди которых почти 7 тысяч детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что всего летом 2022 года охват детей во всех детских стационарных лагерях планируется на уровне более 50 тысяч. Продолжительность смен будет составлять 21 календарный день.

Летняя детская оздоровительная кампания в регионе стартует 1 июня.

Стоимость путевки в лагерь, приобретаемой в рамках государственного контракта, составляет порядка 17,5 тысяч рублей, из них 60% оплачивается из средств бюджета региона. Родители доплачивают около 7-8 тысяч рублей в зависимости от условий пребывания. А стоимость путевки с лечением в санаторный лагерь составляет порядка 23 тысяч рублей — из средств регионального бюджета будет оплачиваться половина этой суммы, а вторую половину будут доплачивать родители.

Сообщается, что в 2022 году в регионе планируют провести ремонт в десяти детских лагерях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в текущем году детские центры в Самарской области будут работать в полную загрузку.