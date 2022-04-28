Москва, 28 апреля 2022, 14:35 — REGNUM Добровольцы «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» эвакуировали более 100 человек из Мариуполя и обеспечили более 10 тысяч жителей продуктовыми наборами в зоне боевых действий. Об этом сообщил журналистам председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Донбасс
Донбасс
Иван Шилов, ИА REGNUM
«Наши добровольцы продолжают активную работу на Донбассе. Оказывают необходимую помощь людям в пунктах временного размещения, а также в Мариуполе. Ежедневно мы доставляем людям продукты первой необходимости, лекарства, эвакуируем людей, ведем работу по поиску пропавших людей на территории города и связываем их с родными. В частности, на днях нам удалось эвакуировать из подвала дома женщину с грудным ребёнком и доставить их в больницу», — уточнил Антон Демидов.

Он также отметил, что сейчас на Донбассе работает уже 200 волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства», а 2 мая на территорию Донбасса прибудет еще один десант добровольцев.

Напомним, с 30 марта на территории Донецкой народной республики работает волонтерский десант «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». Добровольцы работают в пунктах временного размещения беженцев в селе Безыменное и посёлке Володарское, а также доставляют людям гуманитарную помощь в Мариуполе.