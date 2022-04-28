Москва, 28 апреля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Добровольцы «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» эвакуировали более 100 человек из Мариуполя и обеспечили более 10 тысяч жителей продуктовыми наборами в зоне боевых действий. Об этом сообщил журналистам председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«Наши добровольцы продолжают активную работу на Донбассе. Оказывают необходимую помощь людям в пунктах временного размещения, а также в Мариуполе. Ежедневно мы доставляем людям продукты первой необходимости, лекарства, эвакуируем людей, ведем работу по поиску пропавших людей на территории города и связываем их с родными. В частности, на днях нам удалось эвакуировать из подвала дома женщину с грудным ребёнком и доставить их в больницу», — уточнил Антон Демидов.

Он также отметил, что сейчас на Донбассе работает уже 200 волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства», а 2 мая на территорию Донбасса прибудет еще один десант добровольцев.

Напомним, с 30 марта на территории Донецкой народной республики работает волонтерский десант «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». Добровольцы работают в пунктах временного размещения беженцев в селе Безыменное и посёлке Володарское, а также доставляют людям гуманитарную помощь в Мариуполе.