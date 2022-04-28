Москва, , 14:34 — REGNUM Компания VK объявила о договорённости по покупке сервисных платформ «Яндекс. Новости» и «Яндекс. Дзен». Об этом говорится в заявлении компании.

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Для завершения сделки необходимо пройти согласования корпоративных и регулирующих органов.

«28 апреля 2022 года VK Company Limited (LSE, MOEX: VKCO, далее «VK» или «компания») объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с «Яндексом» по приобретению сервиса агрегирования новостей «Яндекс. Новости» и рекомендательной платформы «Яндекс. Дзен», — рассказали в компании.

Уточняется, что условия сделки будут раскрыты позднее. Теперь сторонам предстоят процедуры согласования. В числе прочих органов, покупку должны одобрить и в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).