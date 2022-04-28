Сеул, , 14:31 — REGNUM Министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу встретился 28 апреля с послами десяти стран-участниц Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Присоединение Южной Кореи к соглашению, как ожидается, будет способствовать стабильности цепочек поставок и поможет сделать платформу открытой, прозрачной и инклюзивной», — сообщил министр торговли.

В свою очередь, послы отметили, что Южная Корея является многообещающим и квалифицированным кандидатом, а также поддержали стремление Сеула присоединиться к пакту.

В министерстве отметили, что правительство намеревалось подать заявку на присоединение в апреле текущего года, однако это, скорее всего, не произойдет, так как всё внутренние процедуры не были завершены.

«Мы постараемся как можно скорее завершить все внутренние процедуры», — добавил Ё Хан Гу.

Отметим, что Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP) подписали одиннадцать стран, включая Сингапур, Австралию, Новую Зеландию, Японию, Канаду, Мексику и Вьетнам.

Как отметили в министерстве, на встрече не присутствовал посол Японии.