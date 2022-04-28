Премьер-министр Японии едет в Индонезию
Джакарта, 28 апреля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетит Индонезию 29–30 апреля, сообщает Antara.
«Индонезия — первая страна, которую премьер-министр посетит», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.
Затем премьер-министр Японии отправится во Вьетнам, Таиланд, Италию и Великобританию.
Во время визита в Индонезию Фумио Кисида проведет двустороннюю встречу с президентом Джоко Видодо 29 апреля.
Стороны сосредоточатся на обсуждении экономического партнерства, а также обсудят проведение саммита G20 и ситуацию вокруг Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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