Джакарта, 28 апреля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетит Индонезию 29–30 апреля, сообщает Antara.

(сс) 外務省 Премьер-министр Японии Фумио Кисидо

«Индонезия — первая страна, которую премьер-министр посетит», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

Затем премьер-министр Японии отправится во Вьетнам, Таиланд, Италию и Великобританию.

Во время визита в Индонезию Фумио Кисида проведет двустороннюю встречу с президентом Джоко Видодо 29 апреля.

Стороны сосредоточатся на обсуждении экономического партнерства, а также обсудят проведение саммита G20 и ситуацию вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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