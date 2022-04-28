Москва, , 14:30 — REGNUM Апелляция Федерации регби России (ФРР) на решение о приостановке членства во Всемирной федерации регби (World Rugby) будет рассмотрена 11–12 мая. Об этом 28 апреля заявил журналистам заместитель главы высшего совета ФРР Кирилл Яшенков.

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«11-12 мая пройдёт заседание совета World Rugby, в ходе которого будет рассмотрена апелляция», — сказал Яшенков.

Он добавил, что аргументы World Rugby, которыми обосновывалось решение об отстранении, были слабыми. В ФРР уверены, что 11–12 мая будет положительный результат.

Напомним, 1 марта исполком World Rugby временно отстранил российскую и белорусскую сборные от участия в соревнованиях. Также было приостановлено членство ФРР в международной организации.

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