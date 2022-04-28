Санкт-Петербург, , 14:41 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал антироссийские санкции Евросоюза, США и других стран Запада атакой, не имеющей аналогов. Таким мнением губернатор поделился 28 апреля на заседании Законодательного собрания в рамках отчета перед депутатами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов Трансляция заседания Законодательного собрания Санкт-Петербурга

«Сегодня в истории нашей страны происходят события, которые определяют будущее России на десятилетия вперёд. Атака, которой подвергается наше государство, не имеет аналогов. Коллективный Запад пытается устроить нам экономическую блокаду, уничтожить все наши достижения, лишить будущего наших детей, перечеркнуть будущее нашей страны», — заявил губернатор.

Беглов отметил, что Россия преодолевала и не такие вызовы. Залог выхода из сложившейся обстановки губернатор видит в «сплочённости» и «скорости». Эти параметры повлияют на эффективность адаптации экономики страны к новым условиям.

«Всё зависит от нас. За нами наш город», — заключил Александр Беглов.

Напомним, против губернатора Петербурга со стороны запада также введён ряд персональных санкций.

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