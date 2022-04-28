Астана, 28 апреля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Правительство Казахстана сократило количество контролирующих комиссий в стране с 70 до 25. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба премьер-министра республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

«Принимаемые меры позволят ориентировать госорганы на результативную работу, эффективное и качественное решение волнующих граждан вопросов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в правительстве разрабатывают новый регламент, по которому чиновники будут обязаны рассматривать документы вдвое быстрей. Это новшество планируется запустить в ближайшее время.

Кроме того, будут пересмотрены поручения правительства и исключены те, которые дублируют более ранние.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что в стране нужно провести дебюрократизацию госаппарата.