Москва, , 14:26 — REGNUM Работа работников скорой медицинской помощи — это крайне ответственный труд. Об этом 28 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня отмечается день работников скорой медицинской помощи. Хотел бы искренне поздравить их с профессиональным праздником», — заявил Мишустин.

«Именно они первыми приезжают к пациентам в любое время дня и ночи, помогают в самых сложных ситуациях. От умения оперативно на месте провести диагностику и на месте оказать экстренную помощь зачастую зависит жизнь человека. Хочу поблагодарить за этот важный, крайне ответственный труд. За выдержку, мужество и неравнодушное отношение к своему делу», — указал он.