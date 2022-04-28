Москва, 28 апреля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Работа работников скорой медицинской помощи — это крайне ответственный труд. Об этом 28 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Сегодня отмечается день работников скорой медицинской помощи. Хотел бы искренне поздравить их с профессиональным праздником», — заявил Мишустин.

«Именно они первыми приезжают к пациентам в любое время дня и ночи, помогают в самых сложных ситуациях. От умения оперативно на месте провести диагностику и на месте оказать экстренную помощь зачастую зависит жизнь человека. Хочу поблагодарить за этот важный, крайне ответственный труд. За выдержку, мужество и неравнодушное отношение к своему делу», — указал он.