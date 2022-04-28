28 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 16:22 — REGNUM В последнее время в страны Закавказья участились визиты западных эмиссаров. Так, в Азербайджане побывала делегация во главе с заместителем помощника госсекретаря США по делам Кавказа, региональным конфликтам и Южной Европе Эрикой Олсон. В состав делегации были включены старший советник госдепартамента США по Кавказскому региону Эндрю Шафер, посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, посол в Грузии Келли Дегнан и посол в Армении Линн Трейси. Они были приняты президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Армению с неожиданным визитом посетил спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина Пириз. Он был принят высшим руководством республики, с которым провел переговоры. Что касается Грузии, то там смакуют чуть ли не нелегальное пребывание в республике Питера Акермана, ученика Джина Шарпа, председателя и основателя Международного центра по ненасильственным конфликтам. В 1989 году он консультировал протестующих в Китае перед столкновениями на площади Тяньаньмэнь, а также свержение сербского президента Слободана Милошевича в 2000 году и египетского президента Хосни Мубарака в 2011 году.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Сейчас эксперты гадают о причинах устремления в Закавказье западных эмиссаров разных политических мастей, начиная с США, НАТО и заканчивая странами Евросоюза. Одна причина очевидна, и ее не скрывают на Западе: в условиях развития украинского кризиса попытаться открыть против России «второй фронт», постараться лишить Москву ее исторически сложившегося влияния в этом регионе, выдавить отсюда. А как? Речь идет об использовании одного из государств региона в качестве ударного копья против России. Эта роль отводится Грузии. Об этом много говорит премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили: «С самого начала военных действий на Украине наша команда четко заявила, в том числе нашим украинским друзьям, что в Грузии не будет никакого «второго фронта». Представителями украинских властей было сказано, что нынешние власти Грузии не готовы к началу военных действий, но это сделал бы Саакашвили». А сейчас Гарибашвили уточнил позицию. По его словам, Саакашвили вернулся в Грузию, чтобы «совершить переворот и подготовить открытие «второго фронта» против Российской Федерации в случае военных действий на территории Украины». По его словам, существовали конкретные данные о том, что «война на Украине должна была начаться еще в ноябре или декабре 2021 года».

Ираклий Гарибашвили gov. ge

В этой связи просматривается следующая схема действий: в случае успешной реализации сценария Саакашвили в Тбилиси он должен был начать втягивание в этот процесс соседних Азербайджана и Армении через точку бифуркации на стыке украинского и ближневосточного кризисов. В таком случае заполыхал бы весь регион. Не получилось. Москва успела разгадать эту комбинацию, хотя проблема грузинского переворота пока не снята. Появление западных эмиссаров в регионе носит зондажный характер, независимо от тем их публичных бесед с лидерами государств. Отсюда следующая проблема. Из трех закавказских стран только Армения тесно завязана на Россию. Но вот что любопытно. Коломина в беседе с Пашиняном в Ереване заявил, что «Армения является потенциальным партнером НАТО», передал премьер-министру приветствие генсека альянса Йенса Столтенберга и проявил повышенный непрофильный интерес к ситуации вокруг Нагорного Карабаха, что можно считать признаком предполагаемой в Закавказье новой «большой игры». И это на фоне того, что западными аналитиками в числе рисков называется возможное повторение сценария «арабской весны» в Турции. Есть фактор неопределенного будущего Ирана, который после снятия западных санкций может резко усилить свое влияние, запустить маршруты транспортировки энергоносителей в Европу и стать ключевым игроком региональной политики.

Никол Пашинян и Хавьер Коломина Пирис Primeminister. am

Или, наоборот, стать жертвой «политической перестройки», взорваться изнутри, не выдержав резкого изменения идеологического курса. Неслучайно на Западе сейчас много пишут и говорят о новых проектах для региона, но в контексте понимания того, что невозможно привести Закавказье в состояние абсорбции без широкой стратегии, которая станет охватывать не только Кавказ, но и зону от Каспия до Черного моря. В этой связи есть проект по созданию коммуникаций, связывающих Китай с Европой через отлучение Закавказья от России. Кстати, на днях Китай запустил новый железнодорожный маршрут в Европу, минуя Россию и Турцию, через Казахстан, Азербайджан, Грузию, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию до германского Мангейма. Запад понимает, что Тбилиси самостоятельно не в состоянии выполнять функции регионального буфера. Он нуждается в Армении и в Азербайджане. Партнерство с НАТО может стать важным в определении места и роли стран Закавказья, однако в случае выхода на более тесное сотрудничество с Арменией. С Баку можно работать через Анкару, члена НАТО. Вот и выходит, что каждое из трех государств Закавказья так или иначе находится перед сложным выбором — к какой силе все же примкнуть.