Волгоград, , 14:29 — REGNUM В Волгоградской области за истекшие сутки госпитализировано 48 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в федеральном оперативном штабе. Выписаны после выздоровления 303 человек, скончались от осложнений двое жителей.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

Общее количество подтверждённых случаев заболевания COVID-19 достигло 216 126. Выздоровел 206 731 человек. Осложнения при коронавирусе не смогли перенести и скончались 6 838 жителей.

Под наблюдением врачей в стационарах и амбулаторно находятся 2 557 пациентов, уточнили в региональном оперштабе.