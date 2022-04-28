Москва, , 14:23 — REGNUM Накачивание западными вооружениями Украины и других стран ставит под угрозу безопасность континента и провоцирует нестабильность. Об этом 28 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Тенденция на накачивание вооружениями, в том числе тяжёлыми, Украины и других стран – это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность», — сказал Песков.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс призвала продолжить поставки оружия на Украину.

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