Москва, , 14:23 — REGNUM Первые дни майских праздников с 1 по 3 мая у президента России Владимир Путин будут рабочими. Об этом сегодня, 28 апреля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, каких-то публичных мероприятий не запланировано. Если будут встречи, то Кремль проинформирует СМИ.

«У президента России ненормированный рабочий день, он работает с утра до поздней ночи», — подчеркнул Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году публичных рабочих мероприятий в графике российского президента Владимира Путина в период с 1 по 10 мая не было.

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