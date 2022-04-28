Донецк, , 14:21 — REGNUM Украинские нацисты, которые заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, прощупывают обстановку и продолжают ведение огня для того, чтобы попытаться вырваться с завода. Об этом 28 апреля заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1».

Украинские боевики

«Огонь, конечно, они (боевики на «Азовстали») ведут, они не сидят сложа руки, они пытаются прощупать ситуацию: как заблокирована эта территория, есть ли возможность куда-то прорваться», — сказал он.

Также Басурин подчеркнул, что на территории комбината остались только одни убийцы, которых нельзя выпускать и нужно судить, чтобы «весь мир увидел, что это нелюди».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что три мирных жителя пострадали в результате обстрела Донецка.