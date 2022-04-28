Санкт-Петербург, , 14:30 — REGNUM Крупные инвесторы, осуществляющие стратегически важные для Петербурга инфраструктурные проекты, подтвердили намерение выполнить свои обязательства перед городом. Об этом заявил губернатор Александр Беглов во время ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Отчет губернатора Александра Беглова в Заксобрании Петербурга (цитата из трансляции) assembly. spb. ru

«Несмотря на существенные изменения в экономике, наши партнеры продолжают исполнять свои обязательства», — сказал Беглов.

К концу 2021 года в инвестиционном портфеле Петербурга находилось 30 проектов государственно-частного партнерства на 680 млрд рублей. Объем инвестиций по 25 стратегическим инвестпроектам составляет 150 млрд рублей. Средин них — трасса ШМСД, расширение аэропорта «Пулково» и другие.

Губернатор поблагодарил ПАО «Газпром», ВТБ, ОСК и других стратегических партнеров Петербурга и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в новых условиях.

«Мы обеспечили положительную динамику в большинстве отраслей, и по ключевым показателям превысили допандемийный уровень», — отметил Александр Беглов. Валовой региональный продукт в 2021 году вырос на 4,8%. Индекс промышленного производства составил 107,5% к уровню 2020 года.