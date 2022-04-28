* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 28 апреля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Министерство обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило условия получения генеральского звания в своей армии, что позволит предотвратить использование в ней военных с опытом службы при прежнем правительстве Афганистана. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Tasnimnews.com Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Министерство объявило, что для того чтобы стать генералом, надо быть членом «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на протяжении как минимум 13 лет и получить одобрение руководства движения. Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно приглашали бывших военных к сотрудничеству.

С момента прихода к власти в августе 2021 года «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно заявлял, что хочет построить сильную армию и использовать в ней опытных военнослужащих.

Теперь представитель министерства обороны заявил, что при наборе в новую армию приоритет будет отдаваться членам движения. Согласно новому приказу, условия для присвоения генеральского звания в большей степени будут благоприятствовать командирам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

За присвоение генеральских званий в армии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отвечает комиссия во главе с маулави Салахуддином Худимом, начальником управления министерства обороны.

Комиссия также обнародовала условия для присвоения генеральского звания. В соответствии с ними кандидат на его получение должен быть не моложе 28 лет и не быть членом какой-либо политической партии внутри или за пределами Афганистана. Также он должен быть сыном родителей-афганцев и свободно владеть обоими государственными языками: дари и пушту.

В отношении образования установлено, что кандидат должен окончить четырнадцатый класс, пройти начальный курс в религиозной школе (медресе) или прочитать несколько книг из начального курса религиозных наук. Ещё одним важным условием является наличие опыта руководящей работы в рядах движения и то, что кандидат не должен быть включён в «список важных фигур врага».

Хотя о запрете для военнослужащих бывшего правительства прямо не упоминается, новые правила гласят, что кандидат должен иметь стаж пребывания в рядах «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и получить одобрение руководства движения. Кроме того, кандидат должен иметь в своём послужном списке захват провинции или уезда.

Соответственно, путь к генеральскому званию для бывших военных и тех, кто имеет достаточные военные знания и опыт, практически закрыт.