Ярославль, 28 апреля 2022, 14:43 — REGNUM Председатель муниципалитета Ярославля седьмого созыва Артур Ефремов не будет участвовать в предстоящих выборах в представительный орган. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.
28 апреля — последний день выдвижения кандидатов на предварительное голосование, которое проводит «Единая Россия». Действующий глава муниципалитета заявку подавать не будет. Своё решение Артур Ефремов объяснил личными причинами.
Артур Ефремов был избран председателем муниципалитета 5 октября 2017 года.
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