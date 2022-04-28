Ярославль, 28 апреля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Председатель муниципалитета Ярославля седьмого созыва Артур Ефремов не будет участвовать в предстоящих выборах в представительный орган. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Артур Ефремов

28 апреля — последний день выдвижения кандидатов на предварительное голосование, которое проводит «Единая Россия». Действующий глава муниципалитета заявку подавать не будет. Своё решение Артур Ефремов объяснил личными причинами.

«Жители округа обращались с тем, чтобы я остался и был активен. Конечно же, работа в округе будет продолжена в том смысле, что я готов помогать своим коллегам-однопартийцам, кто победит в выборах. Если говорить о дальнейших планах, то сейчас основная задача — завершить ту работу, которая была начата как в округе, так и в муниципалитете. Дальше хочется взять небольшой отдых, потому что несколько лет работа была очень напряжённая. А потом определюсь и обязательно сообщу», — рассказал председатель муниципалитета в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Артур Ефремов был избран председателем муниципалитета 5 октября 2017 года.