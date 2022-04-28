Москва, 28 апреля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Польша планирует установить контроль над «историческими владениями» на Украине. Об этом 28 апреля сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Iacis.ru Сергей Нарышкин

Он рассказал, что речь идёт о повторении механизма, реализованного после Первой мировой войны, по которому коллективный Запад признает право Польши на оккупации части Украины, а затем включение территорий в свой состав.

По словам главы СВР, схема обсуждается с администрацией президента США Джо Байдена.

«Согласно предварительным договоренностям, она будет проходить без мандата НАТО, но с участием «желающих государств». Варшава пока не смогла условиться с потенциальными участниками «коалиции единомышленников», — уточнил Нарышкин.