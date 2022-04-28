Чебоксары, , 14:18 — REGNUM В Чувашии ещё одна жительница привлечена к ответственности за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом сообщает УМВД по городу Чебоксары.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Разбирательства начались после поступления в полицию информации о том, что в супермаркете по проспекту Максима Горького в Чебоксарах «на одном из ценников размещено графическое изображение человека с лозунгом», дискредитирующим Вооружённые силы РФ. Об этом сообщили работники супермаркета.

Под подозрение попала 35-летняя жительница Новочебоксарска, которая, по данным правоохранителей, подменила ценник на листовку.

В отношении новочебоксарки составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан»). В УМВД отмечают, что Ленинский районный суд Чебоксар назначил женщине 30 тыс. рублей административного штрафа.

Напомним, что в марте 2022 года на 35 тыс. рублей оштрафовали 31-летнюю чебоксарку, которая разместила в соцсети информацию, дискредитирующую Вооружённые силы РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года на 30 тыс. рублей оштрафовали 44-летнего чебоксарца, который пнул световую инсталляцию в виде буквы Z.

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