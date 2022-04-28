Белград, , 16:40 — REGNUM Между Армией Сербии и Вооруженными силами США установилось интенсивное и содержательное взаимовыгодное сотрудничество. Такую оценку высказали начальник Генштаба Армии Сербии, генерал Милан Мойсилович и заместитель командующего европейскими силами США, генерал-лейтенант Майкл Говард во время встречи 27 апреля в Белграде.

Совместные учения армий США и Сербии (сс) U.S. Army

Во время встречи обсуждались также ситуация в сфере безопасности в балканском регионе и возможности для укрепления военного сотрудничества между Сербией и США, сообщило Министерство обороны Сербии.

Напомним, что генерал Говард приехал в Белград в рамках американской делегации во главе с заместителем госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.