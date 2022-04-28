Тбилиси, 28 апреля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Ухудшение условий содержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме связано с ухудшением экономической ситуации в стране. Об этом 28 апреля заявил на брифинге председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Special Penitentiary Service of Georgia Михаил Саакашвили в палате тюремной больницы

Он прокомментировал последний отчёт народного омбудсмена Грузии Нино Ломджарии о том, как отбывает наказание политик. Кроме данных о состоянии его здоровья, в документе говорится, что условия, созданные для Саакашвили в тюрьме, ухудшились с того времени, как его посадили в октябре 2021 года.

«За счёт народа у него было другое качество жизни и, естественно, сейчас у него другое качество жизни, в чем нет ничего особенного. То, что Саакашвили переживает это, абсолютно логично», — заявил Кобахидзе.

Напомним, Саакашвили в апреле снова начал жаловаться на плохое самочувствие. Отправленные Ломджарией врачи говорят, что ему поможет только лечение за границей. В пенитенциарной службе минюста республики опровергли распространяемую сторонниками Саакашвили информацию о резком ухудшении его здоровья.