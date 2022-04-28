Элиста, 28 апреля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Бывшему директору МБУ «Дорожное управление «Элиста-Автодор» вынесен приговор за злоупотребление должностными полномочиями. Элистинский городской суд назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в республиканской прокуратуре.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы

Следствием и судом установлено, что руководитель учреждения с августа по декабрь 2018 года направлял подчинённых, специальную технику и транспорт не на выполнение муниципальных заданий в интересах населения Элисты, а для ремонта дороги по улице Хрущёва, выполняемого индивидуальным предпринимателем в рамках исполнения муниципального контракта. При этом зарплата работникам и заправка транспорта осуществлялись за счёт учреждения (более 1,5 млн рублей).

Приговор суда вступил в законную силу.