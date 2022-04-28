Москва, , 14:13 — REGNUM Польша обсуждает с администрацией США предстоящую акцию по «воссоединению» с Западной Украиной. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над «своими историческими владениями» на Украине. Первым этапом «воссоединения» должен стать ввод польских войск в западные области страны под лозунгом их «защиты от российской агрессии». В настоящее время с администрацией Дж. Байдена обсуждаются модальности предстоящей миссии. Согласно предварительным договоренностям, она будет проходить без мандата НАТО, но с участием «желающих государств». Варшава пока не смогла условиться с потенциальными участниками «коалиции единомышленников», — цитирует Нарышкина пресс-бюро СВР.

При этом, по его словам, польский «миротворческий контингент» может оккупировать те регионы Украины, где угроза непосредственного столкновения с ВС России минимальна: «А в приоритетные «боевые задачи» польских военных войдет постепенный перехват у Нацгвардии Украины контроля над расположенными там стратегическими объектами. Польские спецслужбы уже сейчас ведут поиск «договороспособных» представителей украинской элиты для формирования ориентированного на Варшаву «демократического» противовеса националистам».

Как сообщил Нарышкин, в Польше полагают, что превентивное закрепление на Западной Украине почти наверняка приведет к расколу страны: «При этом Варшава по существу получит под управление территории, на которые войдут «польские миротворцы».

Он также обвинил Польшу в попытке повторить «сделку» после Первой мировой войны, когда «коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от «большевистской угрозы», а потом и включение этих территорий в состав польского государства»: «Последовавшие события стали наглядной иллюстрацией колониальных порядков и принудительной полонизации как основных методов строительства «Великой Польши».