Санкт-Петербург, 28 апреля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Отравление 31 учащегося школы № 26 с углубленным изучением французского языка в Невском районе Санкт-Петербурга произошло из-за плохой уборки и некачественной дезинфекции помещения пищеблока, сообщили 28 апреля в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

(сс) Melissa-Anna Средство для мытья посуды

По данным ведомства, на утро 28 апреля зарегистрирован 31 случай острой кишечной инфекции среди учащихся школы №26. В инфекционные стационары города госпитализированы три ребенка.

«У одного заболевшего ребенка и четырех сотрудников пищеблока АО «Комбинат социального питания «Волна» обнаружена норовирусная инфекция», — уточнили в ведомстве.

В школе выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при проведении текущей уборки и дезинфекции помещений. На пищеблоке школы зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологических требований: правил хранения пищевых продуктов, соблюдения температурного режима приготовления блюд, а также правил проведения дезинфекции. Не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены учащихся.

«Управлением организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Проведены дезинфекционные мероприятия, — отметили в управлении. — Приказом директора школы учащиеся начальных классов переведены на дистанционное обучение до 29 апреля включительно».