Кострома, 28 апреля 2022, 14:32 — REGNUM Единственную вечернюю школу Костромской области, расположенную на улице Ткачей в Костроме, могут реорганизовать. Об этом в социальных сетях сообщило управление образования городской администрации.
Учреждение планируют присоединить к средней школе №7. В результате этого часть кабинетов на улице Ткачей перейдёт в пользование старшеклассников СОШ.
Против преобразования выступили учителя и педагоги образовательного учреждения. По их мнению, при присоединении будет «полностью разрушена» система школы, где обучаются 250 подростков и взрослых.
Против преобразования выступили бывшие и настоящие ученики школы. Они отметили, что в учреждении сформировался «уникальный» преподавательский коллектив, способный «подтянуть знания по предметам так, как это не делают ни в одной общеобразовательной школе». О причинах и сроках реорганизации заведения пока ничего не известно. ИА REGNUM запросило официальный комментарий администрации Костромы на эту тему.
Справка: изначально в Костроме было организовано 3 школы для рабочей молодёжи, затем их объединили в одну структуру. Вечерняя школа №2 базируется в здании 1937 года постройки. Его отремонтировали в 2020 году, вложив в работы 20 млн рублей. В школу принимают всех желающих от 15 лет и старше.
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