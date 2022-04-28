Кострома, , 14:32 — REGNUM Единственную вечернюю школу Костромской области, расположенную на улице Ткачей в Костроме, могут реорганизовать. Об этом в социальных сетях сообщило управление образования городской администрации.

Вечерняя школа в Костроме

Учреждение планируют присоединить к средней школе №7. В результате этого часть кабинетов на улице Ткачей перейдёт в пользование старшеклассников СОШ.

«В настоящее время рассматривается вопрос присоединения вечерней школы №2 к средней школе No 7. Это позволит оптимизировать использование здания образовательных учреждений, создать дополнительные места и уменьшить количество школьников, обучающихся во вторую смену. Свободные площади в здании на улице Ткачей, 12 будут использованы для организации обучения учащихся старших классов», — написали в социальных сетях чиновники.

Против преобразования выступили учителя и педагоги образовательного учреждения. По их мнению, при присоединении будет «полностью разрушена» система школы, где обучаются 250 подростков и взрослых.

«Вечерняя школа была открыта в 1943 году именно для работающих. С тех времён сложился уникальный педагогический опыт работы со взрослыми, который невозможно перенести в рамки общеобразовательной школы. При присоединении система школы будет полностью разрушена. Уважаемая администрация города Костромы, просим вас пересмотреть своё решение и не лишать многие категории людей — военнослужащих, старшеклассниц в положении, ребят, пришедших в ссузы и понявших, что они неправильно выбрали профессию, наконец, взрослых людей права на качественное образование!», — написала в социальных сетях социальный педагог вечерней школы Екатерина Сулейманова.

«У нас 10 кабинетов на 250 человек. Куда нас ужимать, когда места хватает как раз? Кроме этого при объединении с обычными школьниками перемешаются потоки взрослых и подростков, которые ушли из СОШ. Вы представляете, к чему это может привести? К конфликтам, управленческим проблемам, ведь директору объединённого образовательного учреждения придётся учитывать обе специфики, что практически невозможно. В общем, реорганизация – не лучшая идея», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник школы, пожелавший остаться неизвестным.

Против преобразования выступили бывшие и настоящие ученики школы. Они отметили, что в учреждении сформировался «уникальный» преподавательский коллектив, способный «подтянуть знания по предметам так, как это не делают ни в одной общеобразовательной школе». О причинах и сроках реорганизации заведения пока ничего не известно. ИА REGNUM запросило официальный комментарий администрации Костромы на эту тему.

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